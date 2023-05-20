G7 создаст координационную платформу по борьбе с экономическим принуждением

Страны Группы семи совместно с партнерами будут бороться за защиту своей экономики, торговли и цепочек поставок, говорится в совместном заявлении лидеров G7

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) объявили о создании координационной платформы, которая, по их утверждению, будет бороться с экономическим принуждением, якобы используемым против государств Запада. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме.

В документе подчеркивается, что страны этой группировки совместно с партнерами, готовыми действовать в рамках западного "экономического порядка, основанного на правилах", будут бороться за защиту своей экономики, торговли и цепочек поставок.

"Для повышения бдительности и усиления нашего сотрудничества для ответа на риски, которые угрожают глобальной [экономической] стабильности и безопасности, мы создадим координационную платформу по экономическому принуждению, которая позволит повысить нашу коллективную оценку угрозы, подготовку, сдерживание и ответ на экономическое принуждение. Мы углубим наш стратегический диалог против злонамеренных практик, для защиты наших цепочек поставок против незаконного влияния, шпионажа, утечек данных и саботажа в информационной среде", - говорится в документе.