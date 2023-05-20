В Киеве зафиксировали аварийные отключения электроэнергии

В городе и Киевской области обесточены 5 тыс. абонентов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии вводились в Киеве, всего были обесточены 5 тыс. абонентов в Киеве и Киевской области. Об этом в субботу сообщило Министерство энергетики Украины.

"Зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в Киеве, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. - Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области".

В Минэнерго уточнили, что к настоящему времени электроснабжение большинства потребителей восстановлено, ремонтные работы продолжаются.

Как сообщали ТАСС очевидцы, в ночь на субботу в Киеве произошли свыше 10 взрывов, работала система противовоздушной обороны. После взрывов был виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

Минэнерго также сообщило, что на подконтрольной Киеву части ДНР обесточены пять населенных пунктов, без электричества остаются 5,3 тыс. потребителей. Еще шесть населенных пунктов обесточены в Николаевской области из-за неблагоприятных погодных условий. Без электроснабжения также остается часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Министерство указало, что экспорт электроэнергии с Украины не планируется. Осуществляется импорт из Молдавии и Словакии.