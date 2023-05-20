Лидеры G7 договорились собрать $600 млрд на инфраструктуру в развивающихся странах

Участники встречи в Хиросиме отметили важность сокращения разрыва в инвестициях в инфраструктуру в государствах-партнерах с низким и средним уровнем дохода

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) договорились собрать к 2027 году на инфраструктурные проекты в развивающихся странах до $600 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу в ходе саммита в Хиросиме.

"Мы подтверждаем нашу общую приверженность партнерству G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям и совместной работе с целью мобилизации до $600 млрд к 2027 году", - говорится в документе.

В этой связи лидеры отметили важность сокращения разрыва в инвестициях в инфраструктуру в государствах-партнерах с низким и средним уровнем дохода, в том числе за счет финансирования инфраструктурных проектов и усилий по продвижению политических реформ, необходимых для привлечения инвестиций. Они также заявили о необходимости привлечения частного сектора для указанных целей.

Лидеры Группы семи также указали, что намерены продвигать "принципы прозрачного и справедливого финансирования целей устойчивого развития и качественных инвестиций в инфраструктуру".

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит саммит G7 в Хиросиме.