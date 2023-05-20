G7 просит МЭА до конца года выработать предложения диверсификации поставок энергоносителей

Лидеры стран Группы семи указали на необходимость "ускорения перехода к чистой энергии" в том числе для укрепления энергетической безопасности

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) просят Международное энергетическое агентство (МЭА) до конца 2023 года подготовить рекомендации по вариантам диверсификации "поставок энергоносителей и важнейших полезных ископаемых, а также производства чистой энергии". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу за день до окончания саммита в Хиросиме.

"Мы обязуемся комплексно решать проблемы энергетической безопасности, климатического кризиса и геополитических рисков", - отмечается в тексте.

Лидеры G7 указывают на необходимость "ускорения перехода к чистой энергии" в том числе для укрепления энергетической безопасности.

"Мы просим МЭА до конца этого года подготовить рекомендации по вариантам диверсификации поставок энергоносителей и важнейших полезных ископаемых, а также производства чистой энергии", - заявили они.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.