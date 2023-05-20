В Москве открыли два новых выхода со станции метро "Аминьевская"

Это позволит улучшить транспортную доступность нового микрорайона и ЖК рядом со станцией, сообщили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Два дополнительных выхода (пятый и шестой) со станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы открыли два дополнительных выхода со станции "Аминьевская" БКЛ. Вот какие плюсы это принесет: улучшится транспортная доступность нового микрорайона и ЖК рядом со станцией, время пути до метро сократится еще на одну-две минуты - раньше нужно было пользоваться надземным переходом через Аминьевское шоссе, для комфорта маломобильных пассажиров и людей пожилого возраста в новых выходах установили лифты. Можно будет укрыться от дождя и снега - над входами установлены навесы, которые защищают пассажиров и инфраструктуру от осадков; около выхода № 5 появилась новая остановка наземного транспорта - пересадка на метро будет быстрее", - значится в публикации.

Станция "Аминьевская" БКЛ в районе Очаково-Матвеевское была открыта для пассажиров 7 декабря 2021 года в составе участка "Мневники" - "Каховская". Тогда же открыли пять выходов в город - к жилым массивам на Большой Очаковской улице и Очаковском шоссе. Станция связана подземным переходом с одноименной платформой перспективного МЦД-4.