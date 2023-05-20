Аграрии ЛНР планируют получить технику в лизинг на сумму свыше 1 млрд рублей

Они направили в "Росагролизинг" более 80 соответствующих заявок

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) направили в "Росагролизинг" более 80 заявок для получения сельхозтехники в лизинг на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

"В "Росагролизинг" направлена 81 заявка от 23 сельскохозяйственных товаропроизводителей на поставку 137 единиц техники общей стоимостью более 1 млрд рублей. Данные заявки находятся на рассмотрении в "Росагролизинге", - сказал он.

Сорокин отметил, что аграрии республики намерены получить в лизинг сельхозтехнику отечественного производства.

По словам Сорокина, до конца года в ЛНР откроют о тделение ФГБУ "Россельхозцентр", что поспособствует развитию семеноводства. "До конца текущего года в ЛНР будет создано отделение ФГБУ "Россельхозцентр", в том числе в целях развития семеноводства и дальнейшего создания семеноводческих центров", - сказал он.

Сорокин рассказал, что министерство уже сотрудничает с "Россельхозцентром" для помощи аграриям по увеличению объемов производства семенного материала отечественной селекции - семян зерновых, подсолнечника и кукурузы. Глава Минсельхоза региона также отметил, что на данный момент в ЛНР работают шесть семеноводческих хозяйств, которые обеспечивают 8% потребности семенного материала.

10 ноября 2022 года Сорокин сообщал ТАСС, что Минсельхоз республики будет сотрудничать с "Росагролизингом" для модернизации аграрного сектора региона.

Как ранее заявлял Сорокин, Минсельхоз республики прорабатывает вопрос создания селекционных центров для производства высококлассных семян на базе предприятий региона. По его словам, для ЛНР актуально производство высококачественных семян основных сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник и кукуруза.

Посевные площади

Аграрии ЛНР намерены засеять более 578 тыс. га в этом году, сообщил Сорокин. Он отметил, что после освобождения территории республики объем посевных площадей вырос практически в четыре раза. "В 2021 году вся посевная площадь составляла 147 тыс. га. Сельскохозяйственные товаропроизводители планируют выполнить яровой сев на 100%", - добавил министр.

По словам главы Минсельхоза республики, с началом весенней посевной кампании аграрии региона засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами уже больше 46 тыс. га. "Техническими культурами на данный момент засеяно 69 тыс. га, кормовыми - 2 тыс. га. Картофель и овощебахчевые культуры высажены на общей площади в 113 тыс. га", - отметил он.

Сорокин рассказал, что на данный момент аграрии республики не в полной мере обеспечены минеральными удобрениями. "Для проведения полного комплекса весенних полевых работ потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях составляет 69,3 тыс. тонн. На данный момент обеспеченность минеральными удобрениями - 55,37 тыс. тонн, то есть 80% к потребности. Заключение контрактов и закупка минеральных удобрений продолжается", - заключил министр.

20 апреля Сорокин заявил ТАСС, что более 20 тыс. га земли, пригодной для использования в сельском хозяйстве в ЛНР, требуют проверки саперов.