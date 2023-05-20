Хайнань для наращивания товарооборота создал федерацию трансграничной цифровой торговли

По сведениям газеты "Хайнань жибао", целью федерации является эффективное распределения цифровых ресурсов и формирование на их основе надежных отраслевых цепочек

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Ведущий китайский мобильный оператор China Mobile совместно еще с 16 компаниями и организациями КНР для наращивания международного товарооборота создали на Хайнане Федерацию по развитию трансграничной цифровой торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, об учреждении федерации было объявлено на ассамблее экологических партнеров Демонстрационной зоны мобильных цифровых услуг и торговли. Мероприятие на этой неделе прошло в городе Хайкоу - административном центре провинции.

Инновационная зона была создана департаментом коммерции, управлением международного экономического развития Хайнаня, администрацией района Мэйлань (северо-восточная часть Хайкоу) и хайнаньским подразделением China Mobile. Она начала функционировать в июле прошлого года, в период проведения на острове Второй Китайской международной выставки потребительских товаров.

Деятельность федерации нацелена на эффективное распределения цифровых ресурсов и формирование на их основе надежных отраслевых цепочек. Участники организации планируют внедрять умные технологии, за счет инновационных методов устранять производственные проблемы. Предполагается, что все это позволит ускорить формирование Хайнаньского порта свободной торговли.

Цифровизация - одно из ключевых направлений в развитии самой южной китайской провинции. Хайкоу - важный региональный центр по стимулированию цифровой торговли. За последние годы темпы роста отрасли в городе составили порядка 25% в год.