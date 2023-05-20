Минск проведет консультации с Россельхознадзором по ситуации с молочной продукцией

Россельхознадзор ранее выявил несоответствие нормам качества и безопасности молочной продукции с нескольких белорусских предприятий

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии до 25 мая проведет консультации с Россельхознадзором для оперативного урегулирования вопроса с поставками некоторой белорусской молочной продукции. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Смильгинь.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации 19 мая информировала Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода о выявлении в продукции государственного предприятия "Молочный гостинец" остаточного количества тулатромицина. Службы до 25 мая проведут консультации для оперативного урегулирования сложившейся ситуации", - цитирует Смильгина в субботу агентство БелТА. По его словам, поставки продукции до 25 мая ограничиваться не будут.

Замминистра подчеркнул, что стороны на постоянной основе сотрудничают по вопросам обеспечения безопасности поставляемой продукции животного происхождения. "Взаимодействие осуществляется в онлайн-режиме, в том числе с помощью интегрированных электронных информационных систем в области ветеринарии, - отметил он. - Каждая партия подконтрольной государственной ветеринарной службе товаров на протяжении всего пути следования сопровождается ветеринарным сертификатом, выданным в электронном виде".

По его словам, в случае выявления несоответствий во взаимно поставляемой продукции соответствующие службы информируют друг друга для принятия необходимых мер. "Так, благодаря слаженной и конструктивной работе двух ведомств только в мае текущего года возобновлены поставки на рынок Российской Федерации продукции трех белорусских предприятий", - добавил Смильгинь.

Он подчеркнул, что продолжается наращивание экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на рынок России. За первый квартал текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции составил $1,4 млрд, рост - 24%.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил несоответствие нормам качества и безопасности молочной продукции с нескольких белорусских предприятий.