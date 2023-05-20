20 мая, 11:25
Саммит G7

Япония направит $4 млрд на оказание помощи уязвимым странам

Деньги будут направлены для поддержания продовольственной безопасности, а также средних и мелких предприятий, сообщил премьер-министр Фумио Кисида

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение направить грант в размере $4 млрд для оказания помощи уязвимым государствам. Об этом в субботу заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в Хиросиме на открытии заседания Партнерства стран Группы семи (G7) по глобальной инфраструктуре и инвестициям.

"Принято решение выделить $4 млрд для оказания помощи уязвимым с точки зрения изменения климата странам для поддержания их продовольственной безопасности, а также средних и мелких предприятий", - объявил глава правительства.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. 

Теги:
ЯпонияКисида, ФумиоСаммит G7
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