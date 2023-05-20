Кабмин поручил оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к зиме

Правительство также рекомендовало органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением мероприятий

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Кабмин поручил Минэнерго, Ростехнадзору и Минстрою оценить готовность регионов к осенне-зимнему периоду, о результатах доложить до 26 октября 2023 года.

"Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Минэнерго и Ростехнадзор должны также провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Кабмин в том числе поручил Минэнерго и Минстрою осуществить мониторинг накопления субъектами электроэнергетики и организациями ЖКХ фактических запасов топлива в соответствии с утвержденными нормативами.

Правительство приняло к сведению доклады министра энергетики Николая Шульгинова и министра строительства Марата Хуснуллина, рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением мероприятий, а также рекомендовало субъектам электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовиться к организации работ в осенне-зимний период, включая выполнение ремонтных и инвестиционных программ, накопление нормативных запасов топлива.