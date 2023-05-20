Rheinmetall намерен производить БТР Fuchs на совместном с "Укроборонпромом" предприятии

Глава концерна Армин Паппергер отметил, что Rheinmetall "работает под большим давлением, чтобы помочь Украине как можно быстрее"

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall выражает желание как можно скорее начать производить бронетранспортеры Fuchs на совместном предприятии, недавно созданном с украинским концерном "Укроборонпром". Об этом сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы начнем там с технического обслуживания и ремонта машин скорой помощи и хотим как можно быстрее приступить к производству бронетехники, например, бронетранспортеров Fuchs", - сказал Паппергер. Он уточнил, что Украина также заинтересована в современном боевом танке Panther и БМП Lynx. "Однако первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее оборонительной борьбе", - подчеркнул глава Rheinmetall.

В то же время он признал, что концерн "работает под большим давлением, чтобы помочь Украине как можно быстрее". Паппергер напомнил, что поставки боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard должны начаться летом. В настоящее время вводится в эксплуатацию новый завод Rheinmetall в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония). Кроме того, концерн планирует производить танки на Украине на совместном предприятии с "Укроборонпром".

12 мая газета Handelsblatt сообщила, что Rheinmetall создал совместное предприятие с украинским концерном "Укроборонпром", на базе которого будут осуществляться все работы по ремонту, производству и обслуживанию военной техники на территории Украины. Новое предприятие будет на 51% принадлежать Rheinmetall, также германский концерн возьмет на себя менеджмент. Производство техники может начаться в течение одного года, если оно будет осуществляться на базе уже имеющихся сборочных линий. Если будет решено строить новый завод, то процесс затянется еще на год, указывало издание.

Помощь Украине от Германии

Ранее Минобороны Германии распространило сообщение, в котором говорилось, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Отмечалось, что в планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Также в списке перечислены 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с февраля прошлого года Германия оказала Украине поддержку в размере €17 млрд. Ранее глава правительства Германии указывал, что сумма помощи, которую ФРГ оказала или гарантировала Киеву с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную, и финансовую.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ.