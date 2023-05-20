Глава зернового оператора Запорожья прокомментировал введение против него и санкций

По словам Никиты Бусела, внесение в санкционный список не повлияет на работу предприятия и возможности реализовывать сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Запад впервые ввел персональные санкции против лиц, связанных с экспортом зерна из новых регионов России. Об этом ТАСС сообщил в субботу руководитель ГУП Запорожской области "Государственный зерновой оператор" Никита Бусел, комментируя включение себя и предприятия в антироссийский санкционный перечень Великобритании.

"Мы попали в санкционные списки, и ваш покорный слуга там лично под санкциями. Впервые указаны люди, связанные с экспортом зерновых грузов из новых российских регионов. Я думаю, что это как орден можно сейчас воспринимать. И это говорит, что те усилия, которые мы предпринимаем, те шаги и действия, которые мы делаем, мы делаем все правильно. Я думаю, что это только вселило в нас больше уверенности и желание продолжать трудиться во благо людей на новых российских территориях", - сказал Бусел. Представитель ГУП подчеркнул, что внесение в санкционный список не повлияет на работу предприятия и его возможности реализовывать сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках.

Ранее заместитель гендиректора ГУП по коммерческим вопросам Александр Щепин сообщил ТАСС, что предприятие в первом квартале 2023 года экспортировало около 250 тыс. тонн зерна производства Запорожской области. Он отметил, что "существует большой пул дружественных стран, которые готовы приобретать продукцию [региона], несмотря на какие-либо ограничения". В феврале 2023 года "Государственный зерновой оператор" попал под санкции США.

19 мая Великобритания добавила в санкционный список 86 российских физических лиц, компаний военно-промышленного комплекса и отраслей, обеспечивающих бюджет РФ экспортной выручкой. Всего в антироссийском санкционном перечне Великобритании находятся свыше 1,5 тысячи физических и юридических лиц.