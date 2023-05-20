Лавров: дедолларизация в мире началась и на практике, и в концептуальных выступлениях

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Дедолларизация в мире началась на практике. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Дедолларизация началась, причем, как на практике, так и в концептуальных выступлениях", - сказал он.

Ранее сотрудник Университета Южной Африки, эксперт в области экономики и управления доктор наук Ваола Самбо заявляла ТАСС, что работа по созданию резервной валюты для торговых целей рассматривается странами БРИКС как дедолларизация, она способна привести к снижению зависимости от американской валюты.