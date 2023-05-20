Железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой в январе - апреле увеличились на 32%

Их объем достиг 609 тыс. стандартных контейнеров

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Объем грузовых железнодорожных перевозок между КНР и европейскими странами в январе - апреле возрос на 32% в годовом исчислении, до 609 тыс. стандартных контейнеров. Об этом сообщила в субботу корпорация Китайские железные дороги.

Согласно ее данным, за четыре месяца евразийское пространство между Китаем и Европой преодолели более 5,6 тыс. составов (увеличение на 17%). Только за апрель их количество составило 1,45 тыс. (рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), а показатель грузоперевозок достиг 160 тыс. контейнеров (повышение на 45%).

Как отмечается в заявлении, в январе - апреле "постоянно росла эффективность и повышалось качество транспортировки грузов". По состоянию на начало мая благодаря железным дорогам Евразии поддерживалось регулярное сообщение между 109 китайскими городами и 211 крупными населенными пунктами 25 европейских государств.