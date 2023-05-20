США, Япония, Южная Корея и ОАЭ поддержали проект малых модульных реакторов в Румынии

Страны выделили Бухаресту $275 млн на развитие программы

БУХАРЕСТ, 20 мая. /ТАСС/. Проект малых модульных ядерных реакторов, осуществляемый в Румынии, получил серьезную финансовую поддержку. Об этом сообщил в субботу министр энергетики страны Вирджил Попеску.

"Президент США Джо Байден сообщил сегодня на саммите Группы семи (G7) о государственно-частной финансовой поддержке развития малых модульных реакторов (SMR) в Румынии, в Дойчешть в размере $275 млн со стороны США, Японии, Южной Кореи и ОАЭ, а также о направлении двух писем о заинтересованности от Международной корпорации финансирования развития США (US International Development Finance Corporation, DFS) и Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) общим размером $4 млрд, соответственно $1 млрд - DFS и $3 млрд - EXIM Bank", - написал он в субботу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Предоставленное финансирование является составной частью Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций, в рамках которого до 2027 года планируется осуществить инвестиции в инфраструктуру во всем мире размером $600 млрд, уточняет агентство Agerpres.

"Румыния станет первой страной в Европе и второй после США, которая делает первые шаги для реализации в этом десятилетии первой АЭС NuScale VOYGR с шестью модулями и установленной мощностью 462 MWe", - написал Попеску.

В мае 2022 года румынские компании Nuclearelectrica и E-Infra, а также американская NuScale Power заключили меморандум о понимании с целью развития первого малого модульного ядерного реактора в Румынии на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешть (уезд Дымбовица). Правительство США вместе с компанией NuScale Power в июне того же года предоставили Nuclearelectrica грант в размере 14 млн долларов для подготовки инженерного и проектного обоснования станции. Также американская NuScale Power и румынская RoPower Nuclear в январе подписали контракт о первом этапе инженерных и проектных работ для строительства первой в Румынии электростанции с малым модульным ядерным реактором.