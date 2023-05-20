На Украине ожидают падения сельскохозяйственного производства в 2023 году на 10%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Падение сельскохозяйственного производства на Украине в текущем году составит 10% по сравнению с 2022 годом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В 2023 году аграрное производство снизится на 10% по сравнению с 2022, однако будет сохранена производительность производства, экспорт продукции и работа внутреннего рынка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минагрополитики Украины 21 марта опубликовало прогноз, в соответствии с которым в 2023 году ожидается снижение урожая зерна на 17%. Предполагается, что урожай составит 44,3 млн тонн по сравнению с 53,1 млн тонн, собранными в прошлом году. В то же время издание Agronews со ссылкой на прогноз специалистов Национальной академии аграрных наук Украины предположило, что валовый сбор зерна на Украине в 2023 году может составить 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя прошлого года и на 60% меньше, чем в 2021 году. В качестве причин падения сбора были названы сокращение посевных площадей, изменение структуры посевов, снижение урожайности зерновых культур и нехватка финансирования.

В июле прошлого года премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что площадь под все сельскохозяйственные культуры сократилась на 25% по сравнению с предыдущим годом в связи с недостатком горючего и якобы отсутствием возможности экспортировать прошлогодний урожай.