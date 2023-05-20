В ДНР планируют открыть сервисы по обслуживанию "Камазов"

По словам председателя правительства региона Евгения Солнцева, власти республики намерены подписать соответствующее соглашение с предприятием

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Власти ДНР планируют открыть сервисные центры "Камаза" на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Приняли участие в Тюменской области в форуме "Окно возможностей". Были обсуждены некоторые вопросы, выходим на соглашение с "Камазом". Будем открывать сервисы по обслуживанию машин в ДНР", - написал он.

По его словам, в рамках форума также обсуждены вопросы поставки металлопроката в ДНР.

"С Тюменью мы обсуждали поставки канатной продукции, поставки металлопроката. Будем продолжать сотрудничество по отраслям", - добавил Солнцев.