Разработку 24 моделей по проекту "Государство для людей" завершат до конца года

Отмечается, что после запуска в этих моделей в работу, вдвое сократятся сроки ожидания получения госуслуг и количество необходимых для этого документов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Разработка 24 моделей наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и бизнес, будет проведена до конца года. На их основе планируется проанализировать и доработать механизмы оказания госуслуг, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

"В рамках проекта "Государство для людей" до конца 2023 года будут разработаны так называемые жизненные ситуации. Они представляют собой 24 модели наиболее распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и бизнес при получении госуслуг", - сказано в сообщении.

Поясняется, что после запуска в работу моделей сроки ожидания получения госуслуг в среднем сократятся в два раза, количество необходимых для этого документов уменьшится также в два раза. При этом необходимость посещения любого ведомства сведется к минимуму.

На данный момент из 800 госуслуг и сервисов, которые входят в состав 24 жизненных ситуаций, в проект отобрано около 500 - остальные исключены как дублирующиеся или неактуальные. Попавшие в проект госуслуги будут проанализированы на предмет соответствия стандартам клиентоцентричности, а также составлен профиль клиента.

"Главная особенность этой работы заключается в том, чтобы госуслуги после оптимизации через эти ситуации работали с максимальной эффективностью и удобством для наших граждан", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Также по проекту "Государство для людей" с начала года федеральные ведомства самостоятельно оценивают свою работу на соответствие стандартам клиентоцентричности. Параллельно аналогичная оценка проводится на базе аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертно-методологическое сопровождение и консультирование органов власти и регионов. По данным последнего анализа, 64% из 228 госуслуг, которые оказывают 53 ведомства, соответствуют стандартам клиентоцентричности.

О проекте

Проект "Государство для людей" (прежнее название - "Клиентоцентричность") входит в перечень 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Пилотный проект стартовал в декабре 2021 года. В его рамках были разработаны правила и стандарты, на основе которых должна строиться коммуникация государства с гражданами и бизнесом. Также создана концепция, включающая профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Внедрение стандартов проводилось в пилотном режиме, рассчитанном до конца года, в восьми ведомствах и пяти регионах, 22 сентября 2022 года в проект включились все федеральные ведомства.

Стандарты клиентоцентричности разработаны по трем направлениям - "Государство для людей", "Государство для бизнеса" и "Стандарт для внутреннего клиента". Для формирования знаний и умений, обеспечивающих внедрение соответствующих изменений в органах государственной власти, проводится регулярное обучение госслужащих. В 2022 году были проведены три модуля стратегической сессии для руководящего состава госорганов. В 2023 году планируется обучить не менее 6 тыс. сотрудников федеральных и региональных органов власти.