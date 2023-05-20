В Венесуэле заявили, что Москва и Каракас развивают сотрудничество в нефтяной отрасли

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и министр нефтяной промышленности Венесуэлы и президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Рафаэль Тельечеа обсудили сотрудничество в области энергетики и наращивание нефтедобычи

КАРАКАС, 20 мая. /ТАСС/. Венесуэла развивает сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы и президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Рафаэль Тельечеа.

"В рамках российско-венесуэльской комиссии высокого уровня [КВУ] состоялась дружественная встреча с послом Российской Федерации Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой проработаны планы дальнейшего двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере", - указал в субботу в Twitter Тельечеа.

"На встрече с Тельечеа, который является сопредседателем КВУ, обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая сотрудничество в области энергетики, где в последнее время предприняты совместные усилия в плане наращивания нефтедобычи", - сообщил Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

В марте исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин во время визита в Венесуэлу обсудил с Тельечеа перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовом секторе и программу увеличения нефтедобычи.

В настоящее время в Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий (СП) АО "Росзарубежнефть" и Венесуэльской нефтяной корпорации, а также два совместных предприятия, которые предоставляют нефтесервисные услуги. Общая добыча этих СП составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. В апреле добыча нефти в Венесуэле выросла на 7% и достигла 810 тыс. баррелей в день.