20 мая, 21:59

На Украине сообщили, что порты Николаев и Ольвия не возобновят работу

Министр аграрной политики и продовольствия республики Николай Сольский уточнил, что суда из них смогут выйти, однако не будут заходить

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украинские порты Николаев и Ольвия не возобновят работу, несмотря на достижение договоренности о выходе из них находящихся там турецких судов. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

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"О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия", - пояснил Сольский в эфире новостного телемарафона, который идет по ведущим украинским каналам. По словам украинского министра, суда из портов Николаева и Ольвии смогут выйти, однако не будут заходить. "Это значит, что пока договоренностей о полноценной работе этих портов нет", - сказал Сольский.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия на Украине.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей. 

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