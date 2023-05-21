Белый дом сообщил, что республиканцы "отбросили назад" переговорный процесс по госдолгу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что команда спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти представила предложение, которое содержало ангажированные требования

ТАСС, 21 мая. Команда конгрессменов-республиканцев спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти "отбросила назад" переговорный процесс с американской администрацией по вопросу потолка госдолга. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований", - говорится в ее заявлении.

Жан-Пьер подчеркнула, что именно республиканцы являются источником угрозы дефолта по госдолгу. "Только руководство республиканцев, идущее на поводу у трампистского крыла своей партии, а не президент или руководство демократов угрожает привести нашу страну к дефолту впервые в нашей истории, если не будут выполнены их неприемлемые политические требования", - сказала она.

Команда президента США Джо Байдена готова к встрече и конструктивному диалогу по этому вопросу в любое время, отметила пресс-секретарь.

Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.