20 мая, 23:27,
обновлено 20 мая, 23:56

Белый дом сообщил, что республиканцы "отбросили назад" переговорный процесс по госдолгу

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что команда спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти представила предложение, которое содержало ангажированные требования

ТАСС, 21 мая. Команда конгрессменов-республиканцев спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти "отбросила назад" переговорный процесс с американской администрацией по вопросу потолка госдолга. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований", - говорится в ее заявлении.

Жан-Пьер подчеркнула, что именно республиканцы являются источником угрозы дефолта по госдолгу. "Только руководство республиканцев, идущее на поводу у трампистского крыла своей партии, а не президент или руководство демократов угрожает привести нашу страну к дефолту впервые в нашей истории, если не будут выполнены их неприемлемые политические требования", - сказала она.

Команда президента США Джо Байдена готова к встрече и конструктивному диалогу по этому вопросу в любое время, отметила пресс-секретарь.

Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации. 

Теги:
СШАЖан-Пьер, КаринМаккарти, Кевин
© Информационное агентство ТАСС
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