Байден намерен обсудить со спикером Палаты представителей США переговоры по госдолгу

В Белом доме отметили, что президент Соединенных Штатов "продолжает внимательно следить за переговорами по двухпартийной бюджетной концепции"

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, находящийся в Хиросиме на саммите Группы семи, намерен в воскресенье обсудить по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ситуацию вокруг консультаций по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Белого дома.

"Президент Байден продолжает внимательно следить за переговорами по двухпартийной бюджетной концепции и настоятельной необходимости для Конгресса действовать, чтобы предотвратить дефолт. Вчера вечером и сегодня утром он получил от своей команды обновленную информацию о ходе переговоров. Президент поручил своей команде согласовать со спикером Маккарти проведение телефонного разговора в воскресенье утром по времени восточного побережья США после его переговоров на G7", - отметили в Белом доме.

Ранее обе стороны обвинили друг друга в том, что в консультациях по предотвращению дефолта в стране был "сделан шаг назад". В переговорах по повышению потолка госдолга принимают участие конгрессмены-республиканцы и представители главы государства. По данным источников газеты The Washington Post, представители Республиканской партии отклонили предложение Белого дома ограничить расходы в следующем году как на военные нужды, так и на широкий спектр важнейших внутренних программ. Иными словами, речь шла о сокращении бюджетных расходов примерно на 5%. По словам собеседников издания, республиканцы настаивают на увеличении расходов на оборону и более значительном сокращении расходов на внутренние программы. Представители Байдена, как отмечает The Washington Post, не согласны с такими серьезными изменениями бюджетных программ.

В свою очередь Маккарти сообщил в субботу журналистам, что прогресса по консультациям не будет, пока Байден не вернется из Японии. Глава государства должен прибыть в Вашингтон поздно вечером в воскресенье. "Я не думаю, что мы сможем двигаться вперед, пока президент не вернется в страну", - подчеркнул спикер.

Об угрозе дефолта в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.