Сенаторы предложили ЦБ ограничить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что представители туристической отрасли "высказывают негодование относительно ставок эквайринга внутри страны на гостиничные услуги"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает Центробанку РФ ограничить до 1% ставки эквайринга (плата банкам за возможность осуществлять безналичные операции) для платежей со стороны турагентств и отелей. Об этом говорится в рекомендация по итогам круглого стола комитета о мерах по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций туристской индустрии в условиях внешнего санкционного давления (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть возможность ограничения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 "Туристические агентства и организаторы экскурсий" и 7011 "Отели и мотели", до уровня не более 1%", - говорится в документе.

Как отметил во время круглого стола президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, представители туристической отрасли, в том числе организаций по бронированию туров, "высказывают негодование относительно ставок эквайринга внутри страны на гостиничные услуги".

В марте 2022 года для поддержки наиболее пострадавших отраслей совет директоров ЦБ РФ принял решение ограничить с 18 апреля по 31 августа 2022 года максимальный размер эквайринговой комиссии до 1% с каждой транзакции. Сейчас ставка эквайринговой комиссии для туроператоров и турагентов находится в диапазоне 1,45-1,8%, а иногда достигает 2,2%, отмечали в конце января 2023 года в пресс-службе Российского союза туриндустрии.