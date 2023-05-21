В Губкине Белгородской области открылся завод по производству кормов для домашних животных

Стоимость инвестпроекта - более 2,5 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Завод, производящий корма для домашних животных премиум-класса, открылся в городе Губкине Белгородской области, его мощность составит до 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Стоимость инвестпроекта - более 2,5 млрд рублей, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В Губкине презентовали новую промышленную площадку - завод по производству кормов для животных премиум-класса. Проект компании "Лимкорм петфуд" является самым крупным среди всех резидентов территории опережающего развития "Губкин". <…> Общая стоимость инвестиционного проекта - более 2,5 млрд рублей, при этом создано 162 новых постоянных рабочих места", - говорится в сообщении.

Предприятие будет выпускать экструдированные сухие рационы для домашних животных. Его годовая производственная мощность составит 30 тыс. тонн продукции.

Как уточнили в пресс-службе, на заводе "Лимкорм" используется самое современное высокотехнологичное оборудование: 34 робота выполняют 116 основных операций от разгрузки сырья до фасовки готового продукта. Применяется максимальная автоматизация процессов и тщательный лабораторный контроль.

Кроме того, завод возьмет шефство над строящимся недалеко от него приютом для бездомных животных.