21 мая, 07:26,
обновлено 21 мая, 07:33

Georgian Airways не пустит президента Грузии на борт

AP Photo
© AP Photo

По словам основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили, Саломе Зурабишвили объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг

ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг.

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Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт", - говорится в заявлении Гаиашвили. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
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