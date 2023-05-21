Рослесинфорг заявил, что новая технология сканирования снизит сроки учета лесов в два раза

Речь идет о технологии мобильного наземного лазерного сканирования лесов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Разработанная технология мобильного наземного лазерного сканирования лесов снизит продолжительность лесоустроительных работ в два раза, а их стоимость - в три. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Практические возможности применения мобильного наземного лазерного сканирования при таксации и инвентаризации лесных насаждений будут тестироваться в Иркутской области уже в 2023 году. В дальнейшем технология может быть масштабирована и на всю страну. Применение технологии лазерного сканирования позволит снизить затраты на проживание и командировочные расходы, а также инвентарь, так как ручной лазерный сканер заменяет сразу несколько приборов (мерная вилка, мерная лента, высотомер, полнотомер, средства фотовидеофиксации) и является измерительным прибором, внесенным в соответствующие реестры", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Технологию разработали в иркутском филиале Рослесинфорга "Прибайкаллеспроект". Она состоит из двух основных этапов: наземное лазерное сканирование с применением ручных лазерных сканеров и программный анализ собранных данных. На выходе получается трехмерная модель местности и насаждений с определением высоты и диаметра деревьев. Получение данных происходит при сканировании насаждений ручным лазерным прибором во время обхода леса. Время, затраченное на сканирование леса на площади 0,7 га, составляет 15 минут. В отличие от воздушного лазерного сканирования, для наземного не требуется дорогостоящее воздушное судно и подключение к системам глобального позиционирования.

"Технология разрабатывается с нуля, хотя она и требует доработки, в перспективе может применяться как при лесоустройстве, так и инвентаризации лесных насаждений. На уровне государства - это первая в России попытка сделать универсальную технологию для различных по составу лесов на разных территориях страны. Технологией уже заинтересовалось министерство лесного комплекса Иркутской области для определения объемов незаконных свалок на землях лесного фонда", - уточнили в ведомстве.