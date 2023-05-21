СМИ: новый бюджет Турции могут рассчитать с дефицитом $100 млрд

Газета Sozcu анонсировала подготовку и обсуждение бюджета после выборов президента республики на протяжении всего лета

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Госбюджет Турции на 2024 год может быть рассчитан с дефицитом в размере $100 млрд. Об этом в воскресенье пишет газета Sozcu.

По ее информации, законодатели будут готовить и обсуждать бюджет после выборов президента (второй тур пройдет 28 мая) на протяжении всего лета. Перед ними стоит непростая задача - учесть как все предвыборные обещания действующих властей, часть которых начала реализовываться, так и новые расходы. Текущий бюджет подготовлен и принят с дефицитом около $33 млрд: расходы - 4,47 млрд лир ($223 млрд), доходы - 3,81 млрд лир ($190 млрд). Как ожидается, эта разница между доходами и расходами в новом бюджете увеличится, минимум, в 2,5 - 3 раза в сторону дефицита - до $100 млрд, сообщает издание.

Причиной такой перспективы является необходимость выделить средства на восстановление 11 провинций после февральских землетрясений, что, по различным оценкам, потребует от $35 до $100 млрд, уточняет газета. Внушительную нагрузку на госбюджет наложат обещания властей увеличить зарплату госслужащих, которые с июля получат почти 50%-ную прибавку. Кроме того, изменения в системе пенсионного обеспечения только к концу текущего года добавят не менее $11 млрд дополнительной нагрузки из-за того, что право выйти на пенсию получили дополнительно миллионы турок. Также государство в течение ближайших 12 месяцев обещало субсидировать населению часть расходов на потребление природного газа.

Эти частично непредвиденные расходы государство не сможет покрыть из собственных средств. Поэтому бюджет будет снова сверстан с большим дефицитом, а властям придется искать способы покрыть его за счет внешних, в том числе заемных средств. Газета также не исключает нового падения курса нацвалюты летом, что дополнительно усложнит получение выручки и наполнение казны.