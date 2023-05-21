Московское предприятие нарастит объем выпуска компьютерной техники на 30% до конца года

Весной текущего года выпускаемые предприятием устройства были внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Компания "РДВ Технолоджи" намерена нарастить объем производства компьютерной техники на 30% в 2023 году. Весной текущего года выпускаемые предприятием устройства были внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, об этом в воскресенье сообщается на сайте мэра столицы.

"Весной этого года выпускаемые компанией "РДВ Технолоджи" устройства вошли в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, что позволит ей участвовать в крупных государственных закупках и наращивать поставки своей продукции по всей стране. Так, только в 2023 году предприятие планирует нарастить объемы производства на 30%", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В материале уточняется, что в реестр вошли материнская плата, системные блоки, мониторы, моноблоки и мини-ПК. Для этого предприятие получило подтверждение производства этих устройств на территории России.

"Изделия столичного производителя могут использоваться для решения широкого спектра задач и подходят для государственного и коммерческого сектора, а также для предприятий среднего и малого бизнеса. Выпуском подобных изделий в городе занимаются свыше 70 предприятий. Деятельность этих компаний и поставки их продукции на отечественный рынок напрямую помогают решать вопросы по наращиванию технологического суверенитета", - процитировали в материале слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что предприятие выпускает компьютерную технику с 2015 года. Промышленные площадки компании расположены в Москве и Калининграде.