Премьер Венгрии направился в Катар

Виктор Орбан планирует обсудить расширение энергетического сотрудничества двух стран

БУДАПЕШТ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье направился с визитом в Катар, где обсудит вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами. Как сообщил его пресс-секретарь Барталан Хаваши, он встретится в Дохе с главой правительства Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и выступит на международном экономическом форуме по приглашению эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

"На переговорах будут обсуждаться укрепление двустороннего энергетического, экономического и финансового сотрудничества, новые инвестиционные возможности и актуальные международные проблемы", - сказал Хаваши. По его словам, в ходе этого визита венгерская делегация будет стремиться укрепить энергетическую безопасность страны, а также поддержать усилия, направленные на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, "вопреки попыткам навязать [Венгрии] пагубные санкции и военную политику". Как уточнило информационное агентство MTI, в состав делегации премьера входят министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь.

В декабре 2022 года Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках газа из этой арабской страны. Предполагается, что Катар расширит транспортировку в Европу сжиженного природного газа (СПГ), который, в частности, будет поступать в Венгрию. Правительство Венгрии считает, что страна могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Как ожидается, переговоры по этим вопросам будут идти между венгерской компанией MVM и катарской государственной компанией QatarEnergy.

Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, если Хорватия, как и обещала, расширит мощности своего терминала на острове Крк, то появится возможность поставок катарского газа в ближайшие три года. Катар обладает третьими по величине в мире запасами природного газа и является вторым в мире экспортером СПГ. В то же время эксперты отмечают, что переговоры Катара со странами Евросоюза о поставках газа в последнее время шли крайне сложно, поскольку Катар настаивает на заключении долгосрочных контрактов, а это противоречит подходу ЕС.

Основным поставщиком газа в Венгрию на протяжении многих лет остается Россия. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию.