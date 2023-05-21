Украина заявила о заинтересованности в увеличении числа судов для экспорта агропродукции

Министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский заявил, что пока нет договоренности о начале полноценной работы портов Николаев и Ольвия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украина заинтересована в удвоении экспорта агропродукции в рамках зерновой сделки, но это возможно только в случае увеличения числа судов, которым разрешен проход через пролив Босфор. Об этом в воскресенье заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он подчеркнул, что пока нет договоренности о начале полноценной работы портов Николаев и Ольвия, поскольку достигнутые договоренности предусматривают выход находящихся там судов, но не заход новых для загрузки. "Если эти порты заработают, я имею в виду в первую очередь Николаев, этот украинский порт сопоставим по объему грузов с портами большой Одессы, Украина может приблизительно вдвое увеличить то, что она экспортирует", - заявил он в эфире информационного марафона, который идет по украинским телеканалам.

"Но надо понимать, что важно не только открытие Николаева. Важно, чтобы количество судов, которые пропускаются через Босфор, было достаточным", - пояснил Сольский.

Министр добавил, что Украина заинтересована и в увеличении номенклатуры аграрной продукции для экспорта. Кроме того, он сообщил, что Киев готов обсуждать возобновление экспорта российского аммиака через свою территорию. "Позиция Украины, если мы говорим про аммиак, а это очень важный и чувствительный вопрос для Украины, мы в таком случае должны понимать, что Украина может получить", - заключил Сольский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия на Украине. Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Эрдоган поблагодарил руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении "Россельхозбанка" к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.