В Железноводске создадут реестр предпринимателей, которые смогут использовать бренд города

Глава курорта Евгений Бакулин заявил, что это обяжет производителей ответственнее подходить к выпуску продукции

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Железноводска создадут реестр предпринимателей, которые смогут использовать бренд города при создании сувенирной продукции. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава курорта Евгений Бакулин.

"В известном маркетплейсе появился товар с брендом города-курорта Железноводска. В связи с этим мы хотим создать реестр предпринимателей, которые имеют право использовать бренд курорта для создания сувенирной или иной продукции", - сказал Бакулин.

Он отметил, что это обяжет производителей ответственнее подходить к выпуску продукции.

"Использование бренда города в каком-то смысле возлагает на нас ответственность за данный товар. В реестр мы внесем всех желающих предпринимателей, которые хотят нанести лого города на свой товар. Таким образом, все будут нести ответственность за свою продукцию и при этом находиться в правовом поле", - рассказал глава Железноводска.