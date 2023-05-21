Байден считает, что в США не было дефолта и никогда не будет

По словам американского президента, он обсудит ситуацию вокруг потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать. С таким утверждением в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме выступил президент США Джо Байден.

"Все четверо лидеров Конгресса США согласны со мной, что дефолт, позвольте повторить, - это не вариант. И я ожидаю, что каждый из этих лидеров будет соблюдать это обязательство. Америка никогда не объявляла дефолт, дефолт по долговым обязательствам, и никогда не объявит", - отметил он.

Также Байден сообщил, что обсудит ситуацию вокруг потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, пока будет лететь обратно в Вашингтон. "Наши команды продолжать работать [по этому вопросу]", - добавил президент США.

При этом Байден призвал своих политических оппонентов в Конгрессе "сойти с крайних позиций". Большую часть предложений республиканцев по урегулированию ситуации с госдолгом он назвал "недопустимыми".

История вопроса

Американские власти утверждают, что за всю свою историю США никогда не сталкивались с дефолтом. Тем не менее специалисты указывают как минимум на три случая в прошлом, которые подходят под базовое определение дефолта - невозможность своевременно погасить свои долговые обязательства. Речь идет о такого рода инцидентах в 1814, 1933-1934, 1979 годах. Так, в 1814 году в условиях Англо-американской войны Минфин не смог найти средства для обслуживания своих долгов. В связи с этим тогдашний министр финансов Александр Даллас признал, что "дивиденды по консолидированному долгу не были выплачены в срок, по значительному количеству казначейских облигаций не был произведен платеж".

В 1933-1934 годах 32-й президент США Франклин Рузвельт отказался проводить держателям казначейских облигаций оплату золотом, как было оговорено при продаже ценных бумаг. Эксперты квалифицируют такой шаг главы государства как отступление от договоренностей и, по сути, дефолт. В 1979 году из-за технического сбоя в компьютерных системах Минфин не смог своевременно погасить свои обязательства на общую сумму $122 млн. Американские власти не признали дефолтом ни один из этих инцидентов. По версии действующего министра финансов Джанет Йеллен, "с 1789 года Соединенные Штаты своевременно погашают все свои задолженности".