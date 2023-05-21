В "Ростелекоме" сообщили о высокой степени готовности стратегии развития телеком-отрасли

Работа над документом идет в ежедневном режиме, заявил глава компании Михаил Осеевский

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стратегия развития телекоммуникационной отрасли РФ до 2035 года находится в высокой степени готовности, работа над ней идет в ежедневном режиме. Об этом в воскресенье журналистам сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Работа над ней идет. Эта работа ведется по поручению президента, под руководством правительства. Ее возглавляют [вице-премьер] Дмитрий Чернышенко и [глава Минцифры] Максут Шадаев. Работа идет очень активно, в ежедневном режиме. Но она уже в высокой степени готовности", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос о готовности стратегии.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минцифры и крупнейшие операторы связи подготовили предварительный вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. Как отмечает газета, по версии авторов документа, в ближайшей перспективе росту рынка поможет присоединение к РФ новых территорий, интерес развивающихся стран к отечественным решениям и отказ от устаревших технологий, включая 3G. В то же время срок внедрения 5G может быть отложен на 2030 год. Причем все гражданские сети связи в стране будут исходно "проектироваться для нужд госуправления, обороны, безопасности и правопорядка". В Минцифры уточнили газете, что проект должен быть представлен в правительство до конца мая, сейчас идет сбор предложений отрасли.