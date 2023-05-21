"Ростелеком" заявил, что его инфраструктура будет готова к атакам хакеров в ходе ЕДГ

По словам руководителя компании Михаила Осеевского, "Ростелеком" находится в высокой степени финализации IT-решений и аппаратной части для проведения выборов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Инфраструктура "Ростелекома" будет готова к отражению хакерских атак, которые могут возникнуть в ходе подготовки и проведения единого дня голосования (ЕДГ) в 2023 году. Об этом в воскресенье сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"У нас сейчас никаких сомнений, модель нарушителя, модель угроз нам понятна, и мы будем готовы", - сказал Осеевский, отвечая на вопрос ТАСС о готовности инфраструктуры компании к отражению хакерских атак в ходе подготовки и проведения ЕДГ-2023.

По словам руководителя "Ростелекома", компания находится в высокой степени финализации IT-решений и аппаратной части для проведения выборов, которая будет развернута уже летом. "Естественно, мы проведем тестирование, проведем отдельные тесты по системе дистанционного электронного голосования. Мы в течение длительного времени проводили проверку защищенности портала госуслуг, и там ничего не было обнаружено", - добавил Осеевский.

ЕДГ пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В единый день голосования в 54 субъектах РФ проведут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.