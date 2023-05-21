SZ сообщила о возможной причастности к взрывам на "Северных потоках" двух украинцев

Согласно проведенному расследованию, ими была зарегистрирована подставная туристическая фирма, которая арендовала судно для подозреваемых в подрыве газопроводов

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. По крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". С таким утверждением в воскресенье выступила газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно совместному расследованию, проведенному Süddeutsche Zeitung и другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. По данным газеты, Feeria Lwowa арендовала судно "Андромеда", на которой подозреваемые в подрыве "Северных потоков" якобы направлялись к ним.

Но многое говорит о том, что Feeria Lwowa - всего лишь подставная компания, указывает издание. Фирма, как уточняет газета, основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.