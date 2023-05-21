Reuters: Байден и Маккарти встретятся для обсуждения потолка госдолга

По данным агентства, встреча состоится 22 мая во второй половине дня

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом и о том, что стороны договорились встретиться в понедельник для дальнейшего обсуждения вопроса повышения потолка госдолга. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, встреча американского лидера и Маккарти состоится 22 мая во второй половине дня, а специалисты от Белого дома и Конгресса встретятся для консультаций уже в воскресенье.

Как отмечает Reuters, Маккарти указал на "обоюдное уважение" со стороны участников обсуждений. По словам конгрессмена, прогресса удалось достигнуть с точки зрения понимания того, в чем заключаются позиция и красные линии каждого из блоков.

Ранее во время пресс-конференции, которая проходила в городе Хиросима, Байден сообщил, что планирует по телефону обсудить с Маккарти ситуацию вокруг потолка госдолга и возможного дефолта по федеральной задолженности в стране, пока будет лететь обратно в Вашингтон с саммита лидеров Группы семи.

Об угрозе дефолта в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.