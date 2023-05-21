Суда с 2 тыс. тонн пшеницы отправились из порта Мариуполя

Для осуществления зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ "Роскапстрой"

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Груз с 2 тыс. тонн пшеницы отправился из порта Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) в другие регионы РФ в воскресенье. Для отгрузок используются суда, на которых доставляются стройматериалы для восстановления домов в республике, сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

В начале мая было загружено зерном первое судно в Мариуполе. Ранее начальник грузового комплекса порта Дмитрий Чепелев сообщил ТАСС, что отгрузок из Мариупольского порта не было с конца февраля 2022 года.

"В Мариупольском морском торговом порту сегодня отгружена очередная партия зерна: из республики отправилось порядка 2 тыс. тонн пшеницы. Для осуществления зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ "Роскапстрой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в порту продолжается выгрузка стройматериалов, прибывших на днях в республику из Севастополя. Уже разгружено более тысячи тонн ЖБИ конструкций для строительства жилых домов.

Врио главы республики Денис Пушилин 14 апреля посетил Мариуполь вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым. По итогам поездки они провели совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос об использовании инфраструктуры порта Мариуполя для поставок зерна в другие регионы России. Как ранее сообщил Минсельхоз, Патрушев и Пушилин определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала в порту Мариуполя. 26 апреля глава Росморречфлота Захарий Джиоев на пресс-конференции в Москве сообщил, что совокупный грузооборот портов Мариуполя и Бердянска в 2023 году может составить около 1 млн тонн.