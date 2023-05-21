В Минске сообщили о тесном взаимодействии с МАГАТЭ в ходе строительства АЭС

Как напомнил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, в ближайшем будущем второй блок станции заработает на полную мощность

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белоруссия находится в тесном контакте с МАГАТЭ и приняла ключевые миссии агентства, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы находимся в тесном контакте с МАГАТЭ. То, что было рекомендовано для стран-новичков, выполнено. Мы провели все рекомендованные миссии МАГАТЭ, и это позволило еще раз показать, что мы открыты", - сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что по итогам работы отдельных миссий была отмечена положительная практика взаимодействия, которая будет в дальнейшем использоваться в качестве рекомендаций странам-новичкам в рамках строительства и сооружения собственных энергообъектов.

Министр напомнил, что в ближайшем будущем второй блок Белорусской АЭС и, соответственно, атомная станция заработают на полную мощность. С вводом второго энергоблока станция будет генерировать порядка 18,5 млрд кВт/ч электрической энергии. "Энергетический потенциал энергосистемы Беларуси с учетом ввода двух энергоблоков на Белорусской атомной электростанции увеличится, и на среднесрочную перспективу будут удовлетворены все потребности страны в увеличении потребления электрической энергии", - сказал он.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый блок введен в промышленную эксплуатацию. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока с выдачей в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии, 19 мая мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%. Его выведут на стопроцентную мощность и подготовят к приемке в промышленную эксплуатацию в 2023 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Минск неоднократно заявлял, что проект БелАЭС отвечает самым современным требованиям по безопасности, и на сегодняшний день является самым передовым.