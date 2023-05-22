Московская неделя предпринимательства стартует на более чем 25 площадках

В программу включили ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на предприятия проекта "День без турникетов", первый специализированный форум для экспортеров и выставка молодежных бизнес-проектов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Десятки мероприятий на более чем 25 столичных площадках подготовили для Московской недели предпринимательства, которая проходит с 22 по 28 мая. Ожидается, что ключевым событием станет двухдневный форум с участием представителей московского бизнеса.

"Для новаторов и инновационных стартапов 24-25 мая в центральном парке "Сколково" запланирована технологическая конференция Startup Village, а 27-28 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В программе недели также ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на московские предприятия проекта "День без турникетов", первый специализированный форум для экспортеров и выставка молодежных бизнес-проектов.

Так, 22 и 23 мая организаторы Московского предпринимательского форума проведут более 10 мероприятий, в том числе деловые сессии на актуальные для бизнеса темы, дискуссии, кейс-стади и лекции в формате TED. Планируется, что форум соберет на одной площадке порядка 7 тыс. участников, а спикерами станут известные предприниматели, эксперты по импортозамещению, маркетингу и представители банков.

Основной площадкой станет парк развлечений "Остров мечты" на проспекте Андропова.

Последний раз предпринимательские неделя и форум состоялись в столице в 2019 году, еще до начала пандемии коронавирусной инфекции, введения антироссийских санкций и ухода части иностранных компаний из России. Тогда состоялось пять мероприятий на четырех столичных площадках. Среди них Московский предпринимательский форум, Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019, конференция Startup Village, Выставка модных бизнесов и марок, а также премия "Прорыв года". В активностях приняли участие порядка 1,5 тыс. экспертов в сфере бизнеса, а также более 60 тыс. гостей.

ТАСС является генеральным информационным партнером Московской недели предпринимательства.