21 мая, 21:55

Глава Минфина США считает, что страна не сможет оплачивать задолженности к 15 июня

EPA/ SHAWN THEW
Министр финансов США Джанет Йеллен
© EPA/ SHAWN THEW

Джанет Йеллен направила письмо с этой информацией в Конгресс

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Шансы того, что США смогут оплачивать свои долговые обязательства к 15 июня, низки, если не решить проблему госдолга. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC.

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"Я сигнализировала в моем последнем письме Конгрессу, что мы ожидаем, что не сможем оплачивать счета в начале июня и, возможно, к 1 июня. Я продолжу информировать Конгресс, но, конечно, свою оценку не меняла. Думаю, что это жесткий крайний срок", - сказала министр.

"Всегда есть неопределенность касательно наших налоговых поступлений и расходов. Трудно быть абсолютно уверенным в этом, но моя оценка в том, что шансы достичь 15 июня, имея возможность оплатить все наши счета, довольно низкие", - отметила Йеллен. 

Теги:
СШАЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
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