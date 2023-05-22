В Совфеде предложили кабмину снизить стоимость ОСАГО для российских авто

Вопрос о снижении стоимости ОСАГО предлагается рассмотреть "в целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превышает 600 баллов. Копия документа, направленного вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

"В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов", - говорится в документе.

Как уточняет Кутепов со ссылкой на статистику МВД РФ, в 2022 году зафиксировано 1 801 464 нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. "При этом объединения перевозчиков, а также автовладельцы отмечают существенный рост тарифов по ОСАГО. Так, например, по данным ассоциации "Некоммерческое партнерство "Логистика и автоперевозки Татарстана", с 2020 по 2022 год увеличение по грузовым автомобилям для юридических лиц произошло в 1,3 раза, по ИП и самозанятым - в 3 раза", - подчеркивает сенатор.

"Отечественные автомобили не являются исключением, что при общей низкой стоимости транспортного средства делает невыгодной его страхование", - отмечает автор законопроекта

Помимо базового страхового тарифа на цену страховки влияют, в частности, возраст водителя и его водительский стаж, наличие или отсутствие в прошлом ДТП по вине водителя, количество лиц, допущенных к управлению машиной, технические характеристики авто, сезонность использования транспортного средства.

Баллы за локализацию

Согласно действующему законодательству, степень локализации сейчас обязательно учитывается при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки каждый легковой автомобиль должен обязательно заработать не менее определенного количество баллов. С 1 января 2021 года этот минимальный порог составлял 3 200 баллов, с 1 января 2024 года, согласно постановлению правительства, он должен составить 4 500 баллов.

В качестве примеров расчетов количества баллов за локализацию можно привести сварку кузова - 400 баллов, окраску кузова - 500 баллов, использование российского металла, включая алюминий, не менее 70% процентов от общей массы кузова - 200 баллов, изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) - 60 баллов.