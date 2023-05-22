"Известия": ЕС не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это будет возможно только после завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Евросоюз не планирует переподключать российские банки, включая Россельхозбанк, к системе SWIFT. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Что касается де-SWIFT-инга российских банков - это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине", - приводит издание слова Стано.

Он добавил, что ограничения будут смягчены или сняты только после завершения конфликта. По словам Стано, единственным препятствием для торговых потоков и экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является СВО, ведь ситуация на Украине "усугубила и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности".

"Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей", - напомнил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС газете.

Ранее в МИД РФ заявили, что зерновая сделка будет продлена до 17 июля включительно. Отмечается, что полгода назад в Еврокомиссии заявили, что ЕС рассмотрит возможность восстановления Россельхозбанка в финансовой системе SWIFT. Однако Брюссель так и не выполнил одно из условий российской стороны, которое предполагало, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT. От системы банк отсоединили в рамках шестого пакета санкций ЕС. Кроме того, к пяти "системным" задачам, которые должен выполнить ЕС, относятся поставки запчастей, возобновление транспортной логистики и страхования, "реанимирование" аммиакопровода Тольятти - Одесса и разморозка активов российских компаний.