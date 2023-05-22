На Сахалине посадят более 29 млн деревьев

Это позволит увеличить поглощение парниковых газов

ТАСС, 22 мая. Более 29 млн деревьев высадят за пять лет на Сахалине, что позволит за 70 лет действия лесоклиматического проекта поглотить 3,1 млн тонн парниковых газов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

Задача лесоклиматического проекта - увеличить поглощение парниковых газов за счет лесоразведения и противопожарных мероприятий. Он дополнит эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который проводится в регионе с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года и направлен на достижение углеродной нейтральности Сахалина. Уже подобраны 15 участков общей площадью 6 тыс. га в Поронайском лесничестве, осенью на его территории начнут высаживать лиственницы. Сажать деревья будут поэтапно в весенне-осенний период до 2028 года включительно. Всего планируется высадить 29,4 млн лиственниц.

"Мы рассчитали, что первые углеродные единицы планируются к выпуску в 2032 году в размере 10,25 тыс. тонн СО2. До сентября 2023 года проект должен пройти валидацию и зарегистрироваться в реестре углеродных единиц Российской Федерации. Расчеты говорят о том, что за весь срок с 2032 по 2102 год объем выпущенных углеродных единиц составит 3,1 млн тонн СО2-эквивалента", - заявил начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров, чьи слова приводятся в сообщении.

"Лесоклиматический проект задуман, чтобы обеспечить углеродную нейтральность на уровне бизнеса, помочь в решении задачи производству, разработать новые экономические инструменты для будущих лесоклиматических инициатив. Суть проекта - увеличение поглощения парниковых газов путем создания на болотистых нелесных землях лиственничного леса и защиты его от пожаров. При стоимости 1 тыс. рублей за одну углеродную единицу капитализация проекта составит 1,05 млрд рублей к 2062 году и 3,1 млрд рублей к 2102 году", - подсчитали в ведомстве.

В Хабаровском крае уже подобраны участки площадью 10 тыс. га для подобного проекта.