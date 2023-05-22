В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО планируют запустить новые железнодорожные туры

Маршруты будут сезонными

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) планирует организовать новые турмаршруты по Хабаровскому краю, Приморью и Еврейской автономии. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.

"Активный спрос жителей региона показал востребованность подобной услуги, поэтому сейчас железнодорожники разрабатывают ряд новых направлений: Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - озеро Амут, Хабаровск - Биробиджан - горнолыжная база "Фома", Владивосток - Шкотово - Сафари-парк, исторический маршрут Хабаровск - Владивосток", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в Хабаровском крае запустили первый туристический маршрут для любителей активного зимнего отдыха из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и до горнолыжного курорта "Холдоми".

В пресс-службе ДВЖД уточнили ТАСС, что маршруты будут сезонными, запустить их планируется в 2023-2024 годах.

Третий год подряд на ДВЖД работает также летний маршрут поезд-автобус к местам отдыха в Хасанском районе Приморского края. За предыдущие два летних сезона предложением воспользовались более 3,5 тыс. отдыхающих. Сейчас разрабатывается запуск маршрута Хабаровск - Тихоокеанская до Находки в Приморье. Тур предполагает поездку поездом и далее автобусом до баз отдыха в поселках Волчанец и Ливадия. Это может дополнительно привлечь на курорты Японского моря более 2,5 тыс. отдыхающих.