В Якутии в 2023 году подготовят проектную документацию ликвидации хвостохранилища ГОК

На эти цели планируют направить 58 млн рублей

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Разработка проектно-сметной документации по ликвидации хвостохранилища Депутатского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Усть-Янском районе Якутии пройдет в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

"В текущем году нами планируется провести работу по разработке проектно-сметной документации по ликвидации Депутатского горно-обогатительного комбината. Средства на данные цели - 58 млн рублей - предусмотрены в плане мероприятий по целевому освоению "окрашенных" экологических платежей", - сказал Перфильев.

Хвостохранилище Депутатского ГОК прекратило свою работу в 1997 году. В 2020 году в районе прошли общественные слушания по вопросу консервации Депутатского хвостохранилища, но проектно-сметная документация не прошла госэкспертизу.

Он отметил, что в данный момент в Якутии обеспечение экологической, промышленной безопасности гидротехнических сооружений, хвостохранилищ осуществляется за счет федеральных и государственных программ.

"Вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба и рекультивации нарушенных земель по арктической территории республики являются одними из самых актуальных. Это такие объекты как хвостохранилище Депутатского ГОК, Батагайской обогатительной фабрики, заброшенные населенные пункты, объекты накопления лома, металлов, затонувшие суда. Всего по инвентаризации выявлено 175 точек накопления металлолома на общей площади 99 га. В руслах рек имеется 238 единиц затонувших судов, в акватории морского порта Тикси - 18 затонувших судов. Из 238 единиц 154 являются бесхозными. Большинство бесхозных судов затоплено в период 70-90-х годов прошлого столетия. Также в арктических районах республики имеется 28 заброшенных населенных пунктов", - уточнил Перфильев.

Кроме того, вывоз металлолома из арктических районов Якутии осложняется из-за отсутствия круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами и центральной частью республики, а также высокой себестоимостью проведения работ.

Хвостохранилище Куларской ЗИФ

Перфильев напомнил, что по региональному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в текущем году завершается ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). "Готовность на сегодня составляет уже около 96%. Стоимость проекта - 942 млн рублей", - отметил он.

Хвостохранилище Куларской ЗИФ находится на территории Усть-Янского района. Введено в эксплуатацию в 1965 году, предназначалось для складирования отходов обогащения золотоизвлекательной фабрики и создания системы оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не эксплуатируется. Ликвидация хвостохранилища началась в 2021 году.