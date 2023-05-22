"Известия": бананы могут признать социально значимым продуктом

Импорт бананов в Россию за последние годы составляет 1,3-1,5 млн тонн в год, а одним из крупнейших поставщиков является Эквадор

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бананы могут стать социально значимым продуктом в России, а импортные пошлины на них могут временно обнулить. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

"Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле", - говорится в документе, который есть в распоряжении издания, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Кроме того, в протоколе говорится о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы, которая сейчас составляет 4%, но не менее €0,015 за 1 кг. Импорт бананов в РФ за последние годы составляет 1,3-1,5 млн тонн в год, а одним из крупнейших поставщиков является Эквадор. Однако, как отмечает издание, его отгрузки в РФ в 2022 году упали на 4,54 млн ящиков (в каждом - 18,14 кг), что спровоцировало рост цен на бананы в рознице.

"На рассмотрении в Роспотребнадзоре находится предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров. В настоящее время это предложение прорабатывается", - заявили изданию в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с "Известиями" заявил, что эту инициативу можно оценивать только положительно, потому что цены на этот товар могут снизиться после отмены пошлины. В "Опоре России" инициативу кабмина посчитали способом поддержки дружественных стран и укрепления отношений с ними.