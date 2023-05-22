На Дальнем Востоке требуется более 50 тыс. специалистов со средним образованием

По словам исполнительного директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасана Гасанбалаева, больше всего специалистов не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства, сельского хозяйства

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Потребность Дальневосточного федерального округа в специалистах со средним образованием превышает 50 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Гасан Гасанбалаев.

"Кадровая потребность оценивается дополнительно в 80 тыс. человек до 2027 года. <...> Примечательно, 70% этой потребности - это специалисты среднего специального образования", - сказал Гасанбалаев перед стратегической сессией по развитию системы среднего профессионального образования на Дальнем Востоке, проходящей в Хабаровске. Он отметил, что 20% потребности приходится на кадры с высшим образованием, 10% - на людей без образования.

Больше всего специалистов не хватает в сферах транспорта, логистики, строительства, сельского хозяйства, уточнил Гасанбалаев. Работники также нужны в социальной сфере, в новых отраслях, таких как креативная индустрия.

Он отметил, что сложившийся дефицит кадров не закрыть "тривиальными методами", нужны новые подходы к обеспечению трудовыми ресурсами. В том числе необходимо усиливать взаимодействие с бизнесом.

Гасанбалаев добавил, что есть проблемы, которые препятствуют устранению дефицита кадров. В частности, это миграционные и демографические факторы. Доля молодежи снижается в целом по стране, и в том числе по Дальнему Востоку. Показатель упал на 10% за последние несколько лет, абитуриентов становится меньше.

В Хабаровске с 22 по 24 мая проходит стратегическая сессия по развитию системы среднего профессионального образования на Дальнем Востоке. Участие в мероприятии принимают представители министерства просвещения РФ, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководители профессиональных организаций регионов.