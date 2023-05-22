В Москве производство рыбной продукции увеличилось на 17,5%

По словам мэра Сергея Собянина, также вырос выпуск шоколада и кондитерских изделий и производство хлеба недлительного хранения

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Производство рыбной продукции в Москве на 17,5% превысило показатели прошлого года и составило 10,8 тыс. тонн за период с января по март 2023 года. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве в I квартале 2023 года выросло производство продуктов питания. Рекордсмен - рыбная продукция: 10,8 тыс. тонн за январь-март. Это на 17,5% превышает показатели прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что выпуск шоколада и кондитерских изделий вырос на 10,8% по сравнению с показателями прошлого года, а производство хлеба недлительного хранения в январе-марте увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Кроме того, столичные компании стали изготавливать больше колбасных и мясных изделий, а также субпродуктов.

Собянин подчеркнул, что вся продукция имеет высокое качество и реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом.

"Поддерживаем пищевую отрасль - 24 предприятия имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Это позволяет производителям развиваться: находить партнеров, выходить на новые рынки сбыта и, как следствие, наращивать объемы производства", - заключил мэр.