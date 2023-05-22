Запорожскую АЭС перевели на резервно-аварийное электроснабжение

Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередачи

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) прекращено в результате отключения высоковольтной линии электропередачи, станцию перевели на питание от генераторов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе предприятия.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВт Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.