В Москве наладили серийный выпуск банкоматов

Компания BFS получила предзаказы на 7 тыс. устройств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Серийный выпуск российских банкоматов наладили в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Об этом в понедельник сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Недавно в индустриальном парке "Руднево" мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель - московская группа компаний BFS", - говорится в сообщении.

Компания получила предзаказы на 7 тыс. устройств, их функционал позволяет осуществлять все привычные операции: бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды.